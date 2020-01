Traffico Roma del 02-01-2020 ore 09:30

REGOLARE LA CIRCOLAZIONE ULLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE, NON

MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO SU RACCORDO E CONSOLARI.

LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZALE DI PORTA

PIA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. INCIDENTE ANCHE ALL’APPIO LATINO

IN VIA LATINA IN PROSSIMITÀ DI MACEDONIA.

UN TERZO INCIDENTE AL GIANCOLENSE IN VIA PIO FOÀ IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA

VINCENZO CERESI, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI.

PER LAVORI A SCALE MOBILI E ASCENSORI, SULLA METRO A LE STAZIONI CORNELIA E

BALDO DEGLI UBALDI SONO CHIUSE PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE.

ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA – LA MA13 – CHE COLLEGA LE DUE STAZIONI

CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E CIPRO.

