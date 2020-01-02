Traffico Roma del 02-01-2020 ore 10:00
Più informazioni su
REGOLARE LA CIRCOLAZIONE ULLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE, NON
MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO SU RACCORDO E CONSOLARI.
LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZALE DI PORTA
PIA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. INCIDENTE ANCHE ALL’APPIO LATINO
IN VIA LATINA IN PROSSIMITÀ DI MACEDONIA.
UN TERZO INCIDENTE AL GIANCOLENSE IN VIA PIO FOÀ IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA
VINCENZO CERESI, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI.
PER LAVORI A SCALE MOBILI E ASCENSORI, SULLA METRO A LE STAZIONI CORNELIA E
BALDO DEGLI UBALDI SONO CHIUSE PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE.
ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA – LA MA13 – CHE COLLEGA LE DUE STAZIONI
CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E CIPRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma