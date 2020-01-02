Traffico Roma del 02-01-2020 ore 11:30
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NESSUN PROBLEMA RILEVANTE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, C’È UN
PO’ DI TRAFFICO DI RIENTRO IN CITTÀ A CAUSA DI QUANTI HANNO TRASCORSO IL
CAPODANNO FUORI PORTA. SULLA A24 ROMA L’AQUILA BREVI CODE ALLA BARRIERA DI
ROMA EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
RESTA QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA BIS VEIENTANA DOVE PER LAVORI ABBIAMO
CODE TRA FORMELLO E L’USCITA PER VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA.
INCIDENTE IN VIA DELLA STAZIONE DI CESANO IN PROSSIMITÀ DI VIA ATTILIO
VERDIROSI.
LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA CASILINA
ALL’ALTEZZA DI VIA DEGLI ORAFI, CI TROVIAMO NELLA BORGATA DI GIARDINETTI,
ALL’AURELIO INCIDENTE IN PIAZZA DEI GIURECONSULTI, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE
ATTENZIONI. ABBIAMO POI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO IN VIA
LEONE XIII IN DIREZIONE DI PIAZZA POI XI.
INCIDENTE ANCHE AL SALARIO IN VIALE REGINA MARGHERITA IN CORRISPONDENZA DI
PIAZZA BUENOS AIRES.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma