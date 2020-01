Traffico Roma del 02-01-2020 ore 13:30

POCO IL TRAFFICO REGISTRATO IN CITTà, QUALCHE RALLENTAMENTO è SEGNALATO

SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA E DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA

VERSO IL CENTRO.

SEMPRE A ROMA NORD, AI PARIOLI, CHIUSA PER ALLAGAMENTO Via Guidubaldo del

Monte, CI TORVIAMO IN PROSSIMITà DI PIAZZA EUCLIDE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, IL SERVIZIO DELLA LA Linea Tram

19 è interrotto e sostituitO da bus NELLA tratta Valle Giulia-Risorgimento

A CAUSA DI UN incidente tra veicoli privati in piazza delle Cinque

Giornate.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma