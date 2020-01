Traffico Roma del 02-01-2020 ore 15:30

continua a essere scarsa la circolazione sulla rete viari a della

capitale.

QUALCHE disagio si registra ai parioli a causa della chiusura, PER

ALLAGAMENTO, di Via Guidubaldo del Monte, e della rampa del viadotto di

Corso Francia in direzione di viale dei Parioli: il Traffico viene deviato

su Via di San Valentino, e ci ono incolonnamenti su corso francia a partire

dalla rampa d’ingresso di via uruguay, zona villaggio olimpico.

AL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR PROSEGUONO LE RAPPRESENTAZIONI DELLO

SPETTACOLO MUSICALE “NOTRE DAME DE PARIS”: LO SPETTACOLO È IN PROGRAMMA

ALLE 21:00 DI QUESTA SERA, e SI RIPETERÀ FINO AL GIORNO DELL’EPIFANIA; I

CANCELLI D’INGRESSO VERRANNO APERTI AL PUBBLICO ALLE ORE 20.00

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

