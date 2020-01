Traffico Roma del 02-01-2020 ore 17:30

SUL Grande Raccordo Anulare code incidente IN CARREGGIATA ESTERNA fra LA

Pontina e L’Ardeatina, DIREZIONE TUSCOLANA.

ANCORA disagi ai parioli a causa della chiusura, PER ALLAGAMENTO, di Via

Guidubaldo del Monte ALL’INTERSEZIONE CON VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI, e

della rampa del viadotto di Corso Francia in direzione di viale dei

Parioli: il Traffico viene deviato su Via di San Valentino.

DI CONSEGUENZA CI Sono incolonnamenti su corso francia a partire dalla

rampa d’ingresso di via uruguay, zona villaggio olimpico, E SU VIALE

TIZIANO E VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI IN DIREIZONE PARIOLI.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZA DI VIA DI

GROTTAROSSA A PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO, E DA VIA DEI DUE PONTI VERSO

IL GRA.

AL COLLATINO-LABICANO CHIUSURA TEMPORANEA DI Viale Venezia Giulia fra Via

Montona e Largo delle Terme Gordiane PER LA presenza di alberi sulla

carreggiata.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma