Traffico Roma del 02-02-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …

PIUTTOSTO INTENSO IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE PROBLEMI LEGATI

ANCHE AL MALTEMPO

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA AURELIA DOVE SI REGISTRANO ALLAGAMENTI

TRA VIA DEL BEVILACQUA E VIA DELLA STAZIONE AURELIA

ALLAGAMENTI SEGNALATI ANCHE IN VIA DI BOCCEA ALTEZZA DI VIA APRICALE

IN VIA DELLE BELLE ARTI INCROCIO CON VIALE TIZIANO E IN VIA AGOSTINO CHIGI

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTI IN VIA ANAGNINA ALTEZZA DI VIA CAMPO

TENESE

IN VIA DI TOR DI SCHIAVI INCROCIO CON VIA DEI GLICINI

E IN VIA LIGURIA ALL’ALTEZZA DI VIA VITTORIO VENETO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma