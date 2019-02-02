Traffico Roma del 02-02-2019 ore 13:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
PIUTTOSTO INTENSO IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE PROBLEMI LEGATI
ANCHE AL MALTEMPO
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA AURELIA DOVE SI REGISTRANO ALLAGAMENTI
TRA VIA DEL BEVILACQUA E VIA DELLA STAZIONE AURELIA
ALLAGAMENTI SEGNALATI ANCHE IN VIA DI BOCCEA ALTEZZA DI VIA APRICALE
IN VIA DELLE BELLE ARTI INCROCIO CON VIALE TIZIANO E IN VIA AGOSTINO CHIGI
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTI IN VIA ANAGNINA ALTEZZA DI VIA CAMPO
TENESE
IN VIA DI TOR DI SCHIAVI INCROCIO CON VIA DEI GLICINI
E IN VIA LIGURIA ALL’ALTEZZA DI VIA VITTORIO VENETO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma