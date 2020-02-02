Traffico Roma del 02-02-2020 ore 07:30
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TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24
STESSA COSA IN CITTÀ
PROSEGUONO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: IL
TUNNEL È CHIUSO IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER L’ANGELUS DELLA DOMENICA , PAPA
FRANCESCO SI AFFACCERA DAL SUO STUDIO PRIVATO IN PIAZZA SAN PIETRO..
ANCHE OGGI . DALLE 9.30 ALLE 19.00 ALLA FIERA DI ROMA IN PROGRAMMA “ROMA
INTERNATIONAL ESTETICA”, LA FIERA PROFESSIONALE DELL’ESTETICA E E DEL
BENESSSERE. PREVISTO UN NOTEVOLE AFFLUSSO DI PARTECIPANTI.POSSIBILI
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma