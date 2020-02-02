Traffico Roma del 02-02-2020 ore 08:30
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TRAFFICO REGOLARE SUI PERCORSI AUTOSTRADALI DEL GRA E DEL TRATTO URBANO
DELLA A24
STESSA COSA IN CITTÀ
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN MATTINATA PER L’ANGELUS DELLA
DOMENICA , PAPA FRANCESCO SI AFFACCERA DAL SUO STUDIO PRIVATO IN PIAZZA SAN
PIETRO..
ANCHE OGGI . DALLE 9.30 ALLE 19.00 ALLA FIERA DI ROMA IN PROGRAMMA “ROMA
INTERNATIONAL ESTETICA”, LA FIERA PROFESSIONALE DELL’ESTETICA E E DEL
BENESSSERE. PREVISTO UN NOTEVOLE AFFLUSSO DI PARTECIPANT
IN OCCASIONE DELL’INCONTRO DI CALCIO ” LAZIO – SPAL” IN PROGRAMMA ALLE ORE
15.00 PRESSO LO STADIO OLIMPICO DISPOSTA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI
TRAFFICO NELL’AREA DELLO STADIO
L’AREA DEL FORO ITALICO È SERVITA DA UNA LINEA TRANVIARIA, IL 2, IN
PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO (CORRISPONDENZA STAZIONE FLAMINIO METRO A), E
DA QUATTORDICI LINEE DI BUS IN ARRIVO DA DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ:
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma