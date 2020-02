Traffico Roma del 02-02-2020 ore 08:30

TRAFFICO REGOLARE SUI PERCORSI AUTOSTRADALI DEL GRA E DEL TRATTO URBANO

DELLA A24

STESSA COSA IN CITTÀ

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN MATTINATA PER L’ANGELUS DELLA

DOMENICA , PAPA FRANCESCO SI AFFACCERA DAL SUO STUDIO PRIVATO IN PIAZZA SAN

PIETRO..

ANCHE OGGI . DALLE 9.30 ALLE 19.00 ALLA FIERA DI ROMA IN PROGRAMMA “ROMA

INTERNATIONAL ESTETICA”, LA FIERA PROFESSIONALE DELL’ESTETICA E E DEL

BENESSSERE. PREVISTO UN NOTEVOLE AFFLUSSO DI PARTECIPANT

IN OCCASIONE DELL’INCONTRO DI CALCIO ” LAZIO – SPAL” IN PROGRAMMA ALLE ORE

15.00 PRESSO LO STADIO OLIMPICO DISPOSTA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI

TRAFFICO NELL’AREA DELLO STADIO

L’AREA DEL FORO ITALICO È SERVITA DA UNA LINEA TRANVIARIA, IL 2, IN

PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO (CORRISPONDENZA STAZIONE FLAMINIO METRO A), E

DA QUATTORDICI LINEE DI BUS IN ARRIVO DA DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ:

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

