Traffico Roma del 02-02-2020 ore 09:30
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TRAFFICO REGOLARE SUI PERCORSI AUTOSTRADALI DEL GRA E DEL TRATTO URBANO
DELLA A24
DUE GLI INCIDENTI IN CITTÀ: IL PRIMO SULLA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE
ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE E L’ALTRO SU VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA
CAPRAROLA
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN MATTINATA PER L’ANGELUS DELLA
DOMENICA; PAPA FRANCESCO SI AFFACCERÀ DAL SUO STUDIO PRIVATO IN PIAZZA
SAN PIETRO..
IN OCCASIONE DELL’INCONTRO DI CALCIO ” LAZIO – SPAL” IN PROGRAMMA ALLE ORE
15.00 PRESSO LO STADIO OLIMPICO DISPOSTA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI
TRAFFICO NELL’AREA DELLO STADIO
L’AREA DEL FORO ITALICO È SERVITA DA UNA LINEA TRANVIARIA, IL 2, IN
PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO (CORRISPONDENZA STAZIONE FLAMINIO METRO A), E
DA QUATTORDICI LINEE DI BUS IN ARRIVO DA DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ:
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma