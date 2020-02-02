Traffico Roma del 02-02-2020 ore 10:30
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TRAFFICO REGOLARE SUI PERCORSI AUTOSTRADALI DEL GRA E DEL TRATTO URBANO
DELLA A24
DUE GLI INCIDENTI IN CITTÀ: IL PRIMO SULLA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE
ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE E L’ALTRO SU VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA
CAPRAROLA
PER IL RESTO IL TRAFFICO È SCARSO
PROSEGUONO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: IL
TUNNEL È CHIUSO IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI
RICORDIAMO CHE VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE, DEVIATE LE LINEE
51, 75, 85, 87 E 118.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma