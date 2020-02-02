Traffico Roma del 02-02-2020 ore 11:30
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TRAFFICO REGOLARE SUI PERCORSI AUTOSTRADALI DEL GRA E DEL TRATTO URBANO
DELLA A24
DUE GLI INCIDENTI IN CITTÀ: IL PRIMO SULLA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE
ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE E L’ALTRO SU VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA
CAPRAROLA
PER IL RESTO IL TRAFFICO È SCARSO
RICORDIAMO CHE VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE, DEVIATE LE LINEE
51, 75, 85, 87 E 118.
DALLE 7.00 ALLE 21.00 CHIUSA VIA DEI CASTANI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA
DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI, PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE.
ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SULLE VIE CONFLUENTI.
IN OCCASIONE DELL’INCONTRO DI CALCIO ” LAZIO – SPAL” IN PROGRAMMA ALLE ORE
15.00 PRESSO LO STADIO OLIMPICO DISPOSTA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI
TRAFFICO NELL’AREA DELLO STADIO
L’AREA DEL FORO ITALICO È SERVITA DA UNA LINEA TRANVIARIA, IL 2, IN
PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO (CORRISPONDENZA STAZIONE FLAMINIO METRO A), E
DA QUATTORDICI LINEE DI BUS IN ARRIVO DA DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ:
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma