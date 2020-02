Traffico Roma del 02-02-2020 ore 12:30

RIAPERTA VI CILICIA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZA GALERIA VERSO

PIAZZALE APPIO

FINO ALLE 21.00 CHIUSA VIA DEI CASTANI, NEL TRATTO TRA VIA DEI MIRTI E VIA

DEI FAGGI, PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE. ATTENZIONE ALLA

SEGNALETICA SULLE VIE CONFLUENTI.

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN MATTINATA PER L’ANGELUS DI PAPA

FRANCESCO IN PIAZZA SAN PIETRO..

PER L’INCONTRO DI CALCIO ” LAZIO – SPAL” IN PROGRAMMA ALLE ORE 15.00 PRESSO

LO STADIO OLIMPICO DISPOSTA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO

NELL’AREA DELLO STADIO

L’AREA È SERVITA DA UNA LINEA TRANVIARIA, IL 2, IN PARTENZA DA PIAZZALE

FLAMINIO (CORRISPONDENZA STAZIONE FLAMINIO METRO A), E DA QUATTORDICI LINEE

DI BUS IN ARRIVO DA DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ:

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE SEGUI

IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E VISITA LA PAGINA FACEBOOK

@LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma