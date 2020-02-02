Traffico Roma del 02-02-2020 ore 12:30
Più informazioni su
RIAPERTA VI CILICIA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZA GALERIA VERSO
PIAZZALE APPIO
FINO ALLE 21.00 CHIUSA VIA DEI CASTANI, NEL TRATTO TRA VIA DEI MIRTI E VIA
DEI FAGGI, PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE. ATTENZIONE ALLA
SEGNALETICA SULLE VIE CONFLUENTI.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN MATTINATA PER L’ANGELUS DI PAPA
FRANCESCO IN PIAZZA SAN PIETRO..
PER L’INCONTRO DI CALCIO ” LAZIO – SPAL” IN PROGRAMMA ALLE ORE 15.00 PRESSO
LO STADIO OLIMPICO DISPOSTA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO
NELL’AREA DELLO STADIO
L’AREA È SERVITA DA UNA LINEA TRANVIARIA, IL 2, IN PARTENZA DA PIAZZALE
FLAMINIO (CORRISPONDENZA STAZIONE FLAMINIO METRO A), E DA QUATTORDICI LINEE
DI BUS IN ARRIVO DA DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ:
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE SEGUI
IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E VISITA LA PAGINA FACEBOOK
@LUCEVERDEROMA
———————–
AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma