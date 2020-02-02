Traffico Roma del 02-02-2020 ore 13:30
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RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI LUNGO LA VIA CASSIA, TRA IL RACCORDO ANULARE
E VIA DEI DUE PONTI.
E SI REGISTRANO I PRIMI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA VIA
SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE OLIMPICO, DOVE ALLE 15 SI
SVOLGERÀ L’INCOLTRO DI CALCIO ” LAZIO – SPAL”.
TRAFFICO CONGESITIONATO LUNGO LE STRADE CIRCOSTANTI LO STADIO.
RICORDIAMO CHE È POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA TRANVIARIA, 2, IN PARTENZA
DA PIAZZALE FLAMINIO (CORRISPONDENZA STAZIONE FLAMINIO METRO A), E DA
QUATTORDICI LINEE DI BUS IN ARRIVO DA DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma