Traffico Roma del 02-02-2020 ore 13:30

RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI LUNGO LA VIA CASSIA, TRA IL RACCORDO ANULARE

E VIA DEI DUE PONTI.

E SI REGISTRANO I PRIMI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA VIA

SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE OLIMPICO, DOVE ALLE 15 SI

SVOLGERÀ L’INCOLTRO DI CALCIO ” LAZIO – SPAL”.

TRAFFICO CONGESITIONATO LUNGO LE STRADE CIRCOSTANTI LO STADIO.

RICORDIAMO CHE È POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA TRANVIARIA, 2, IN PARTENZA

DA PIAZZALE FLAMINIO (CORRISPONDENZA STAZIONE FLAMINIO METRO A), E DA

QUATTORDICI LINEE DI BUS IN ARRIVO DA DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma