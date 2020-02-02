Traffico Roma del 02-02-2020 ore 14:30
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TRAFFICO IN CODA SU VIA FLAMINIA, SI TRATTA DI UN INCIDENTE, IN
CORRISPONDENZA DI VIA DI GROTTAROSSA, FILE DAL RACCORDO ANULARE, IN
DIREZIONE TOR DI QUINTO.
CODE A TRATTI LUNGO LA VIA CASSIA, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE
PONTI, VERSO IL CENTRO.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA LA VIA SALARIA E LO STADIO
OLIMPICO, VERSO QUEST’ULTIMO, DOVE ALLE 15 SI SVOLGERÀ L’INCOLTRO DI CALCIO
” LAZIO – SPAL”.
RICORDIAMO CHE È POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA TRANVIARIA, 2, IN PARTENZA
DA PIAZZALE FLAMINIO. DISPONIBILI ANCHE QUATTORDICI LINEE DI BUS IN ARRIVO
DA DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ.
DOMANI LUNEDÌ 3 FEBBRAIO INDETTO DA ATAC UNO SCIOPERO DI 24 ORE CHE
RIGUARDERÀ BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E LE FERROVIE ROMA LIDO, ROMA
CIVITACASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE. GARANTITE LE FASCE DI
GARANZIA DA INIZIO SERVIZIO ALLE 8.30 E DALLE 17 ALLE 20.00.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma