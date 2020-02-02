Traffico Roma del 02-02-2020 ore 15:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AL MOMENTO SUL RACCORDO ANULARE E LUNGO LA RETE
VIARIA DI ROMA.
A CENTOCELLE, FINO ALLE 21.00 RESTA CHIUSA VIA DEI CASTANI, NEL TRATTO TRA
VIA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI, PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE.
DEVIATE CONTESTUALMENTE ANCHE DIVERSE LINEE BUS DI ZONA.
DOMANI LUNEDÌ 3 FEBBRAIO INDETTO DA ATAC UNO SCIOPERO DI 24 ORE CHE
RIGUARDERÀ BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E LE FERROVIE ROMA LIDO, ROMA
CIVITACASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE. GARANTITE LE FASCE DI
GARANZIA DA INIZIO SERVIZIO ALLE 8.30 E DALLE 17 ALLE 20.00.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma