Traffico Roma del 02-02-2020 ore 16:30

DIFFICOLTÀ SULLA RAMPA DEL RACCORDO ANULARE PER CHI PROVIENE DALLA CASSIA

BIS, IN INGRESSO SULLA CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE.

E SI REGISTRANO ANCHE DUE INCIDENTI IN CITTÀ, RALLENTAMENTI SU VIA DELLA

MAGLIANA, IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA ANTONIO MEUCCI, ED IN VIA DELLA STAZIONE

TUSCOLANA.

A CENTOCELLE, FINO ALLE 21.00 RESTA CHIUSA VIA DEI CASTANI, NEL TRATTO TRA

VIA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI, PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE.

DEVIATE CONTESTUALMENTE ANCHE DIVERSE LINEE BUS DI ZONA.

DOMANI LUNEDÌ 3 FEBBRAIO INDETTO DA ATAC UNO SCIOPERO DI 24 ORE CHE

RIGUARDERÀ BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E LE FERROVIE ROMA LIDO, ROMA

CIVITACASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE. GARANTITE LE FASCE DI

GARANZIA DA INIZIO SERVIZIO ALLE 8.30 E DALLE 17 ALLE 20.00.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma