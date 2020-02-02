Traffico Roma del 02-02-2020 ore 17:30
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ANCORA DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE SULLA RAMPA DEL RACCORDO ANULARE.
TRAFFICO IN CODA PER CHI PROVIENE DALLA CASSIA BIS, IN INGRESSO SULLA
CARREGGIATA INTERNA.
INCIDENTE ANCHE IN CITTÀ, SU VIA DELLA MAGLIANA, CODE IN PROSSIMITÀ DI
PIAZZA ANTONIO MEUCCI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
IN ZONA PORTA PINCIANA, CODE SU CORSO D’ITALIA TRA VIALE DEL MURO TORTO E
PIAZZA FIUME IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
SULLA TANGENZIALE EST, FILE TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
DOMANI LUNEDÌ 3 FEBBRAIO INDETTO DA ATAC UNO SCIOPERO DI 24 ORE CHE
RIGUARDERÀ BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E LE FERROVIE ROMA LIDO, ROMA
CIVITACASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE. GARANTITE LE FASCE DI
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma