Traffico Roma del 02-02-2020 ore 17:30

ANCORA DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE SULLA RAMPA DEL RACCORDO ANULARE.

TRAFFICO IN CODA PER CHI PROVIENE DALLA CASSIA BIS, IN INGRESSO SULLA

CARREGGIATA INTERNA.

INCIDENTE ANCHE IN CITTÀ, SU VIA DELLA MAGLIANA, CODE IN PROSSIMITÀ DI

PIAZZA ANTONIO MEUCCI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

IN ZONA PORTA PINCIANA, CODE SU CORSO D’ITALIA TRA VIALE DEL MURO TORTO E

PIAZZA FIUME IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.

SULLA TANGENZIALE EST, FILE TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

DOMANI LUNEDÌ 3 FEBBRAIO INDETTO DA ATAC UNO SCIOPERO DI 24 ORE CHE

RIGUARDERÀ BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E LE FERROVIE ROMA LIDO, ROMA

CIVITACASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE. GARANTITE LE FASCE DI

GARANZIA DA INIZIO SERVIZIO ALLE 8.30 E DALLE 17 ALLE 20.00.

