Traffico Roma del 02-02-2020 ore 18:30
Più informazioni su
CODE A TRATTI LUNGO IL RACCORDO ANULARE, TRA VIA CASILINA E VIA APPIA,
SULLA CARREGGIATA INTERNA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, INCIDENTE E TRAFFICO IN CODA, TRA
VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
TERMINATO L’INCOLTRO DI CALCIO ALLO STADIO OLIMPICO, TRAFFICO CONGESTIONATO
IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE, IN PARTICOLARE CODE SULLA TANGENZIALE EST, DA
VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA, E TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL
BIVIO A 24, TUTTO VERSO SAN GIOVANNI.
CODE A TRATTI, LUNGO VIA FLAMINIA, DA VIA TOR DI QUINTO AL RACCORDO
ANULARE, VERSO IL RACCORDO.
LUNGO VIALE DEL MURO TORTO, TRAFFICO INCOLONNATO DA PONTE REGINA MARGHERITA
A VIALE DEL POLICINICO, VERSO PIAZZA DELLA CROCE ROSSA..
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma