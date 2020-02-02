Traffico Roma del 02-02-2020 ore 19:30
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INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRAFFICO
INCOLONNATO TRA VIA PRENESTINA E VIA APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, INCIDENTE E TRAFFICO IN CODA, TRA
VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
FILE LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE, VERSO
SAN GIOVANNI.
CHIUSO IL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI PER PROBLEMI ALLA RETE IDRICA.
RIPERCUSSIONI SU VIA DEL MURO TORTO E SU CORSO D’ITALIA, DOVE SI REGISTRANO
INCOLONNAMENTI, IN DIREZIONE CASTRO PRETORIO.
TRASPORTO PUBBLICO. REVOCATO LO SCIOPERO DI ATAC PROGRAMMATO PER LA
GIORNATA DI DOMANI. IL SERVIZIO SARÀ QUINDI REGOLARE SULL’INTERA RETE.
DISAGI SULLA LINEA FERROVIARIA FL1 FARA SABINA-FIUMICINO AEROPORTO, RITARDI
PER I TRENI IN VIAGGIO PER UN INCONVENIENTE TECNICO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma