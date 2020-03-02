Traffico Roma del 02-03-2020 ore 07:30
Più informazioni su
SULLA VIA FLAMINIA CODE PER TRAFFICO TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER
TOR DI QUINTO
CODE SULLA VIA SALARIA, DISAGI ALL’ALTEZZA DELL’ AEROPORTO DELL’URBE. SULLA
TRIONFALE STESSA SITUAZIONE, INCOLONNAMENTI: QUI ALL’ALTEZZA DI OTTAVIA.
MENTRE IN VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO AVVENUTO UN INCIDENTE NEI PRESSI DI VIA
LABRIOLA, POSSIBILI RIPERCUSSIONI
SULLA VIA AURELIA CODE ALTEZZA RACCORDO. CHIUSO IL TRATTO VIA GIORGIERI –
VIA AURELIA ANTICA. TRAFFICO DEVIATO
PER LAVORI CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA PONTINA DIREZIONE
EUR
SUL RACCORDO ANULARE CODE NEL TRATTO CASILINA APPIA. OLTRE AL TRAFFICO, UN
INCIDENTE
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA
AUTORE: Simone Cerchiara
———————–
AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma