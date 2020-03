Traffico Roma del 02-03-2020 ore 07:30

SULLA VIA FLAMINIA CODE PER TRAFFICO TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER

TOR DI QUINTO

CODE SULLA VIA SALARIA, DISAGI ALL’ALTEZZA DELL’ AEROPORTO DELL’URBE. SULLA

TRIONFALE STESSA SITUAZIONE, INCOLONNAMENTI: QUI ALL’ALTEZZA DI OTTAVIA.

MENTRE IN VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO AVVENUTO UN INCIDENTE NEI PRESSI DI VIA

LABRIOLA, POSSIBILI RIPERCUSSIONI

SULLA VIA AURELIA CODE ALTEZZA RACCORDO. CHIUSO IL TRATTO VIA GIORGIERI –

VIA AURELIA ANTICA. TRAFFICO DEVIATO

PER LAVORI CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA PONTINA DIREZIONE

EUR

SUL RACCORDO ANULARE CODE NEL TRATTO CASILINA APPIA. OLTRE AL TRAFFICO, UN

INCIDENTE

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA



AUTORE: Simone Cerchiara

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma