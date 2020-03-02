Traffico Roma del 02-03-2020 ore 08:00
Più informazioni su
SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO A SEGUITO DI UN INCIDENTE DISAGI DIREZIONE
ROMA TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA
SULLA COLOMBO PROSEGUENDO IN DIREZIONE ROMA CODE ALL’ALTEZZA DELL’EUR
ENTRANDO SULLA PONTINA. QUI DISAGI PER LAVORI.
LAVORI SONO CAUSA DI DISAGI SULLA VIA AURELIA TRA CASALE LUMBROSO E VIA DI
ACQUAFREDDA. CHIUSO IL TRATTO VIA GIORGIERI – VIA AURELIA ANTICA; TRAFFICO
DEVIATO
SULLA VIA APPIA ANTICA PER TRAFFICO CODE TRA LA VIA ARDEATINA E PORTA SAN
SEBASTIANO.
SI PROCEDE IN FILA TRA VIA DRUSO E PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO.
NELL’ALTRA DIREZIONE, VERSO LA COLOMBO, CODE LUNGO VIA DELL’AMBA ARADAM.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DISAGI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE, CODE A
TRATTI.
SUL RACCORDO ANULARE, CARREGGIATA ESTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA L’USCITA
PISANA E LA VIA DEL MARE
PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma