Traffico Roma del 02-03-2020 ore 08:00

SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO A SEGUITO DI UN INCIDENTE DISAGI DIREZIONE

ROMA TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA

SULLA COLOMBO PROSEGUENDO IN DIREZIONE ROMA CODE ALL’ALTEZZA DELL’EUR

ENTRANDO SULLA PONTINA. QUI DISAGI PER LAVORI.

LAVORI SONO CAUSA DI DISAGI SULLA VIA AURELIA TRA CASALE LUMBROSO E VIA DI

ACQUAFREDDA. CHIUSO IL TRATTO VIA GIORGIERI – VIA AURELIA ANTICA; TRAFFICO

DEVIATO

SULLA VIA APPIA ANTICA PER TRAFFICO CODE TRA LA VIA ARDEATINA E PORTA SAN

SEBASTIANO.

SI PROCEDE IN FILA TRA VIA DRUSO E PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO.

NELL’ALTRA DIREZIONE, VERSO LA COLOMBO, CODE LUNGO VIA DELL’AMBA ARADAM.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DISAGI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE, CODE A

TRATTI.

SUL RACCORDO ANULARE, CARREGGIATA ESTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA L’USCITA

PISANA E LA VIA DEL MARE

PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma