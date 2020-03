Traffico Roma del 02-03-2020 ore 08:30

CODE PER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA LA VIA AURELIA E L’USCITA

PESCACCIO – PISANA, TRATTO QUINDI DI CARREGGIATA ESTERNA DIREZIONE

FIUMICINO

E IN QUESTA ZONA DISAGI SULLA VIA AURELIA, CHIUSA ENTRANDO A ROMA:

ALL’INCIRCA NEI PRESSI DI VIA DI ACQUAFREDDA.

INEVITABILI RIPERCUSSIONI IN STRADE CIRCOSTANTI COME VIA DEL CASALE

LUMBROSO E VIA DI BOCCEA.

SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO RISOLTO UN INCIDENTE ALTEZZA ACILIA DIREZIONE

ROMA, ORA DISAGI PER TRAFFICO.

SULLA VIA ARDEATINA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE SETTE CHIESE

MA ANCHE LAVORI VICINO VIA SARTORIO POSSONO PROVOCARE RIPERCUSSIONI

