Traffico Roma del 02-03-2020 ore 09:00
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CODE PER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA LA VIA AURELIA E L’USCITA
PESCACCIO – PISANA, TRATTO QUINDI DI CARREGGIATA ESTERNA DIREZIONE
FIUMICINO
E IN QUESTA ZONA DISAGI SULLA VIA AURELIA, CHIUSA ENTRANDO A ROMA:
ALL’INCIRCA NEI PRESSI DI VIA DI ACQUAFREDDA.
INEVITABILI RIPERCUSSIONI IN STRADE CIRCOSTANTI COME VIA DEL CASALE
LUMBROSO E VIA DI BOCCEA.
SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO RISOLTO UN INCIDENTE ALTEZZA ACILIA DIREZIONE
ROMA, ORA DISAGI PER TRAFFICO.
SULLA VIA ARDEATINA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE SETTE CHIESE
MA ANCHE LAVORI VICINO VIA SARTORIO POSSONO PROVOCARE RIPERCUSSIONI
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
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ROMA
AUTORE: Simone Cerchiara
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AUTORE:
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma