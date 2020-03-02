Traffico Roma del 02-03-2020 ore 09:30
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SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE EUR-LAURENTINA.
OLTRE AL TRAFFICO, UN INCIDENTE.
PER LAVORI DISAGI SULLA VIA AURELIA, CHIUSA ENTRANDO A ROMA. CHIUSO IL
TRATTO VIA GIORGIERI – VIA AURELIA ANTICA; TRAFFICO DEVIATO.
A CAUSA DI LAVORI CODE SULLA COLOMBO ENTRANDO SULLA PONTINA DIREZIONE EUR.
SULLA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI TRA LA TIBURTINA, LO SCALO SAN LORENZO E
SAN GIOVANNI. RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA VIA DI BOCCEA E L’USCITA PESCACCIO –
PISANA DIREZIONE FIUMICINO, IN PRECEDENZA C’ERA UN INCIDENTE.
TRASPORTO PUBBLICO. IN RITARDO I TRENI DELLA ROMA-LIDO, SERVIZIO RALLENTATO
VERSO PORTA SAN PAOLO
PER AGGIORNAMENTI SUTRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO LUCEVERDE AL NUMERO 800
18 34 34.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma