Traffico Roma del 02-03-2020 ore 10:30

SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA VIALE MARCONI E

L’EUR. SI PROCEDE IN CODA.

SULLA COLOMBO ALTRI DISAGI NELLA CORSIA OPPOSTA DIREZIONE ROMA.

INCOLONNAMENTI ENTRANDO SULLA PONTINA QUINDI VERSO L’EUR.

AL MOMENTO NON MANCANO I DISAGI SULLA PONTINA, QUI PER LAVORI IN CORSO,

ABBIAMO CODE ALTEZZA CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA.

SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNAMENTI TRA LA TIBURTINA, LO SCALO SAN LORENZO

E SAN GIOVANNI. RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24.

SULLA VIA TUSCOLANA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PIAZZA SANTA MARIA

AUSILIATRICE POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI.

SUL RACCORDO ANULARE RISOLTI INCIDENTI CHE PROVOCAVANO DISAGI. ORA ABBIAMO

TRAFFICO INTENSO: NEL TRATTO TUSCOLANA ARDEATINA DIREZIONE PONTINA, CODE A

TRATTI. RALLENTAMENTI ALTEZZA AURELIA DIREZIONE FIUMICINO.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

