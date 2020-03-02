Traffico Roma del 02-03-2020 ore 12:30
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INCIDENTE IN VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA
PONTINA. PROPRIO IN QUESTO PUNTO RICORDIAMO CHE IN VIA DI ACQUA ACETOSA
OSTIENSE, A CAUSA DI LAVORI, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA NELLA
CORSIA VERSO VIA DI DECIMA.
MENTRE LA VIA AURELIA, A CAUSA DI LAVORI, È CHIUSA IN DIREZIONE ROMA.
CHIUSO IL TRATTO VIA GIORGIERI – VIA AURELIA ANTICA; TRAFFICO DEVIATO. COME
ALTERNATIVA SI PUÒ USCIRE IN VIA DI ACQUAFREDDA E PROCEDERE VERSO VIA DI
BOCCEA. IN VIA DI BOCCEA PERÒ NON SI ESCLUDONO RIPERCUSSIONI
ALTRA CHIUSURA IN QUESTA ZONA È QUELLA IN VIA DELLA PISANA ALTEZZA VIA SAN
GIOVANNI EUDES. LIMITATO IL SERVIZIO DELLA LINEA BUS 881.
VICINO PIAZZA VITTORIO E LA STAZIONE TERMINI CHIUSA AL TRAFFICO VIA
PRINCIPE AMEDEO. DISAGI POSSIBILI NELLE VIE CIRCOSTANTI.
PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma