Traffico Roma del 02-03-2020 ore 12:30

INCIDENTE IN VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA

PONTINA. PROPRIO IN QUESTO PUNTO RICORDIAMO CHE IN VIA DI ACQUA ACETOSA

OSTIENSE, A CAUSA DI LAVORI, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA NELLA

CORSIA VERSO VIA DI DECIMA.

MENTRE LA VIA AURELIA, A CAUSA DI LAVORI, È CHIUSA IN DIREZIONE ROMA.

CHIUSO IL TRATTO VIA GIORGIERI – VIA AURELIA ANTICA; TRAFFICO DEVIATO. COME

ALTERNATIVA SI PUÒ USCIRE IN VIA DI ACQUAFREDDA E PROCEDERE VERSO VIA DI

BOCCEA. IN VIA DI BOCCEA PERÒ NON SI ESCLUDONO RIPERCUSSIONI

ALTRA CHIUSURA IN QUESTA ZONA È QUELLA IN VIA DELLA PISANA ALTEZZA VIA SAN

GIOVANNI EUDES. LIMITATO IL SERVIZIO DELLA LINEA BUS 881.

VICINO PIAZZA VITTORIO E LA STAZIONE TERMINI CHIUSA AL TRAFFICO VIA

PRINCIPE AMEDEO. DISAGI POSSIBILI NELLE VIE CIRCOSTANTI.

