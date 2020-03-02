Traffico Roma del 02-03-2020 ore 13:30
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TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’ALTEZZA DI VIA
BENEDETTO ALOISI MASELLA IN DIREZIONE DELLA TRIONFALE.
TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA TRA VIA
TRIONFALE E PIAZZA WALTER ROSSI IN DIREZIONE VIA MARIO FANI .
RALLENTAMENTI SULLA VIA PRENESTINA TRA IL RACCORDO
ANULARE E VIA GROTTAMINARDA IN USCITA DALLA CITTÀ.
SONO INIZIATI OGGI I LAVORI SULLA SEDE TRANVIARIA TRA VIA CHIARADIA E
PIAZZA MANCINI: I TRAM DELLA LINEA 2 SONO SOSTITUITI DA BUS LUNGO L’INTERO
PERCORSO.
STASERA LA PRIMA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.
ULTIMA CORSA DA CASTRO PRETORIO A LAURENTINA IN PROGRAMMA ALLE 21. IN
SERVIZIO DELLE NAVETTE BUS.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma