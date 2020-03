Traffico Roma del 02-03-2020 ore 14:30

TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’ALTEZZA DI VIA

BENEDETTO ALOISI MASELLA IN DIREZIONE DELLA TRIONFALE.

TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA TRA VIA

TRIONFALE E PIAZZA WALTER ROSSI IN DIREZIONE VIA MARIO FANI .

RALLENTAMENTI SULLA VIA PRENESTINA TRA IL RACCORDO

ANULARE E VIA GROTTAMINARDA IN USCITA DALLA CITTÀ.

SONO INIZIATI OGGI I LAVORI SULLA SEDE TRANVIARIA TRA VIA CHIARADIA E

PIAZZA MANCINI: I TRAM DELLA LINEA 2 SONO SOSTITUITI DA BUS LUNGO L’INTERO

PERCORSO.

STASERA LA PRIMA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.

ULTIMA CORSA DA CASTRO PRETORIO A LAURENTINA IN PROGRAMMA ALLE 21. IN

SERVIZIO DELLE NAVETTE BUS.

