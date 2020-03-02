Traffico Roma del 02-03-2020 ore 15:30
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TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DI TOR DI QUINTO TRA VIA DEL FORO
ITALICO E LARGO DELL’ARMA DI CAVALLERIA IN DIREZIONE VIA FLAMINIA.
AL TRIESTE PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIALE ERITREA
ALL’ALTEZZA DI VIA LUCRINO.
AL GIANICOLENSE TRAFFICO RALLENTATO SU VIA DI BRAVETTA ALL’ALTEZZA DI VIA
CARDINALE DI YORK: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA CASSIA DA VIA MASSAROSA A VIA DI
GROTTAROSSA IN USCITA DALLA CITTÀ.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SU VIA CILICIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
SONO INIZIATI OGGI I LAVORI SULLA SEDE TRANVIARIA TRA VIA CHIARADIA E
PIAZZA MANCINI: I TRAM DELLA LINEA 2 SONO SOSTITUITI DA BUS LUNGO L’INTERO
PERCORSO.
STASERA PER LAVORI LA PRIMA CHIUSURA ANTICIPATA, DELLA LINEA B DELLA
METROPOLITANA. ULTIMA CORSA DA CASTRO PRETORIO A LAURENTINA IN PROGRAMMA
ALLE 21. DA QUESTO ORARIO IN POI, SU QUESTA TRATTA, SARANNO IN SERVIZIO
DELLE NAVETTE BUS. IL SERVIZIO METRO RESTERÀ INVECE REGOLARE ANCHE DOPO LE
ORE 21:0O TRA CASTRO PRETORIO ED I CAPOLINEA DI IOIO E REBIBBIA.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma