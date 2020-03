Traffico Roma del 02-03-2020 ore 16:30

TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA AURELIA

ANTICA NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA VIA CASSIA DA VIA MASSAROSA A VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DALLA

CITTÀ.

SULLA VIA FLAMINIA DA VIA TUSCANIA AL RACCORDO ANULARE SEMPRE IN USCITA DA

ROMA

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SU VIA CILICIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI

E SULLA VIA C. COLOMBO DA VIALE DELL’UMANESIMO A PIAZZALE VENTICINQUE MARZO

1957 IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.

DA OGGI LAVORI SULLA SEDE TRANVIARIA TRA VIA CHIARADIA E PIAZZA MANCINI: I

TRAM DELLA LINEA 2 SONO SOSTITUITI DA BUS LUNGO L’INTERO PERCORSO.

NUOVA FASE DI LAVORI PER LA FUTURA STAZIONE DI SCAMBIO TRA LA METRO B E LA

METRO C ALL’ALTEZZA DEL COLOSSEO E DI VIA DEI FORI IMPERIALI.

STASERA LA PRIMA CHIUSURA ANTICIPATA, DELLA METRO B: ULTIMA CORSA DA CASTRO

PRETORIO A LAURENTINA IN PROGRAMMA ALLE 21. DA QUESTO ORARIO IN POI, SU

QUESTA TRATTA, SARANNO IN SERVIZIO DELLE NAVETTE BUS. IL SERVIZIO METRO

RESTERÀ INVECE REGOLARE ANCHE DOPO LE ORE 21:0O TRA CASTRO PRETORIO ED I

CAPOLINEA DI IOIO E REBIBBIA.

AUTORE ROBERTA: BRUNDU

———————–

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma