Traffico Roma del 02-03-2020 ore 16:30
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TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA AURELIA
ANTICA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA VIA CASSIA DA VIA MASSAROSA A VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DALLA
CITTÀ.
SULLA VIA FLAMINIA DA VIA TUSCANIA AL RACCORDO ANULARE SEMPRE IN USCITA DA
ROMA
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SU VIA CILICIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
E SULLA VIA C. COLOMBO DA VIALE DELL’UMANESIMO A PIAZZALE VENTICINQUE MARZO
1957 IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
DA OGGI LAVORI SULLA SEDE TRANVIARIA TRA VIA CHIARADIA E PIAZZA MANCINI: I
TRAM DELLA LINEA 2 SONO SOSTITUITI DA BUS LUNGO L’INTERO PERCORSO.
NUOVA FASE DI LAVORI PER LA FUTURA STAZIONE DI SCAMBIO TRA LA METRO B E LA
METRO C ALL’ALTEZZA DEL COLOSSEO E DI VIA DEI FORI IMPERIALI.
STASERA LA PRIMA CHIUSURA ANTICIPATA, DELLA METRO B: ULTIMA CORSA DA CASTRO
PRETORIO A LAURENTINA IN PROGRAMMA ALLE 21. DA QUESTO ORARIO IN POI, SU
QUESTA TRATTA, SARANNO IN SERVIZIO DELLE NAVETTE BUS. IL SERVIZIO METRO
RESTERÀ INVECE REGOLARE ANCHE DOPO LE ORE 21:0O TRA CASTRO PRETORIO ED I
CAPOLINEA DI IOIO E REBIBBIA.
AUTORE ROBERTA: BRUNDU
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma