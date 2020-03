Traffico Roma del 02-03-2020 ore 17:00

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA

CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA

BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA

ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA AURELIA

ANTICA NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA VIA CASSIA DA VIA MASSAROSA A VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DALLA

CITTÀ.

SULLA VIA FLAMINIA DA VIA TUSCANIA AL RACCORDO ANULARE SEMPRE IN USCITA DA

ROMA.

DA OGGI LAVORI SULLA SEDE TRANVIARIA TRA VIA CHIARADIA E PIAZZA MANCINI: I

TRAM DELLA LINEA 2 SONO SOSTITUITI DA BUS LUNGO L’INTERO PERCORSO.

NUOVA FASE DI LAVORI PER LA FUTURA STAZIONE DI SCAMBIO TRA LA METRO B E LA

METRO C ALL’ALTEZZA DEL COLOSSEO E DI VIA DEI FORI IMPERIALI.

STASERA LA PRIMA CHIUSURA ANTICIPATA, DELLA METRO B: ULTIMA CORSA DA CASTRO

PRETORIO A LAURENTINA IN PROGRAMMA ALLE 21. DA QUESTO ORARIO IN POI, SU

QUESTA TRATTA, SARANNO IN SERVIZIO DELLE NAVETTE BUS. IL SERVIZIO METRO

RESTERÀ INVECE REGOLARE ANCHE DOPO LE ORE 21:00 TRA CASTRO PRETORIO ED I

CAPOLINEA DI IOIO E REBIBBIA.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO

SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma