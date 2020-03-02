Traffico Roma del 02-03-2020 ore 17:00
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SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA
CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA
BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA
ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA AURELIA
ANTICA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA VIA CASSIA DA VIA MASSAROSA A VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DALLA
CITTÀ.
SULLA VIA FLAMINIA DA VIA TUSCANIA AL RACCORDO ANULARE SEMPRE IN USCITA DA
ROMA.
DA OGGI LAVORI SULLA SEDE TRANVIARIA TRA VIA CHIARADIA E PIAZZA MANCINI: I
TRAM DELLA LINEA 2 SONO SOSTITUITI DA BUS LUNGO L’INTERO PERCORSO.
NUOVA FASE DI LAVORI PER LA FUTURA STAZIONE DI SCAMBIO TRA LA METRO B E LA
METRO C ALL’ALTEZZA DEL COLOSSEO E DI VIA DEI FORI IMPERIALI.
STASERA LA PRIMA CHIUSURA ANTICIPATA, DELLA METRO B: ULTIMA CORSA DA CASTRO
PRETORIO A LAURENTINA IN PROGRAMMA ALLE 21. DA QUESTO ORARIO IN POI, SU
QUESTA TRATTA, SARANNO IN SERVIZIO DELLE NAVETTE BUS. IL SERVIZIO METRO
RESTERÀ INVECE REGOLARE ANCHE DOPO LE ORE 21:00 TRA CASTRO PRETORIO ED I
CAPOLINEA DI IOIO E REBIBBIA.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma