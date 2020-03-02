Traffico Roma del 02-03-2020 ore 18:00
Più informazioni su
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON CODE A TRATTI LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA
BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA
TUSCOLANA.
CODE SULLE PRINCIPALI CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI; IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO LO STADIO OLIMPICO,
RALLENTAMENTI VIA NOMENTANA A VIA SALARIA.
SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI SU VIA CILICIA.
SUL TRATTO URBANO DELAA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI E CODE DA PORTONACCIO
AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA.
DA OGGI LAVORI SULLA SEDE TRANVIARIA TRA VIA CHIARADIA E PIAZZA MANCINI: I
TRAM DELLA LINEA 2 SONO SOSTITUITI DA BUS LUNGO L’INTERO PERCORSO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma