Traffico Roma del 02-03-2020 ore 18:30

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON CODE A TRATTI LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA PRENESTINA.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA

TUSCOLANA.

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ.

CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN

DIREZIONE VIA SALARIA, PROSEGUENDO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE DA VIA

TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE.

SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI SU VIA CILICIA.

SUL TRATTO URBANO DELAA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI E CODE DA TOR CERVARA

AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA.

ALL’EUR RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA C. COLOMBO DA VIALE DELL’UMANESIMO A

PIAZZALE 25 MARZO 1957 VERSO IL RACCORDO ANULARE, PROSEGUENDO

RALLENTAMENTI E CODE DA VIALE GIANLUIGI BONELLI E VIA DI MALAFEDE IN

DIREZIONE OSTIA.

CODE SULLA VIA PONTINA DA VIA C. COLOMBO A VIALE DEI CADUTI NELLA GUERRA DI

LIBERAZIONE IN DIREZIONE POMEZIA-

DA OGGI LAVORI SULLA SEDE TRANVIARIA TRA VIA CHIARADIA E PIAZZA MANCINI: I

TRAM DELLA LINEA 2 SONO SOSTITUITI DA BUS LUNGO L’INTERO PERCORSO.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma