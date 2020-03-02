Traffico Roma del 02-03-2020 ore 18:30
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON CODE A TRATTI LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA PRENESTINA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA.
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN
DIREZIONE VIA SALARIA, PROSEGUENDO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE DA VIA
TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE.
SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI SU VIA CILICIA.
SUL TRATTO URBANO DELAA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI E CODE DA TOR CERVARA
AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA.
ALL’EUR RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA C. COLOMBO DA VIALE DELL’UMANESIMO A
PIAZZALE 25 MARZO 1957 VERSO IL RACCORDO ANULARE, PROSEGUENDO
RALLENTAMENTI E CODE DA VIALE GIANLUIGI BONELLI E VIA DI MALAFEDE IN
DIREZIONE OSTIA.
CODE SULLA VIA PONTINA DA VIA C. COLOMBO A VIALE DEI CADUTI NELLA GUERRA DI
LIBERAZIONE IN DIREZIONE POMEZIA-
DA OGGI LAVORI SULLA SEDE TRANVIARIA TRA VIA CHIARADIA E PIAZZA MANCINI: I
TRAM DELLA LINEA 2 SONO SOSTITUITI DA BUS LUNGO L’INTERO PERCORSO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma