Traffico Roma del 02-03-2020 ore 19:30
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON CODE A TRATTI LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA
TUSCOLANA.
CODE SULLE PRINCIPALI CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN
DIREZIONE VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST VERSO SAN
GIOVANNI CODE DA VIA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO
VIALE CASTRENSE.
SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI SU VIA CILICIA.
SUL TRATTO URBANO DELAA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI DA VIA FILIPPO
FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA.
CODE IN SULLA VIA PONTINA DA BIVIO PER VIA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL
RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE POMEZIA E SULLA VIA C. COLOBO DA VIA BONELLI
A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma