Traffico Roma del 02-03-2020 ore 20:00

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER

INCIDENTE DALLA TIBURTINA ALLA PRENESTINA;

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA VIA C. COLOMBO A

VIA TUSCOLANA.

A MONTE SACRO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE SU PIAZZA

SEMPIONE ALL’ALTEZZA DI VIA GARGANO .

A PONTE GALERIA PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DISAGI SULLA VIA

PORTUENSEALL’ALTEZZA DI VIA SENORBI

CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN

DIREZIONE VIA SALARIA.

IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO OLIMPICO RALLENTAMENTI E CODE DAL

BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO A VIA SALARIA.

SUL TRATTO URBANO DELAA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI DA VIALE PALMIO

TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PONTINA DA BIVIO PER VIA LA VIA CRISTOFORO

COLOMBO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE POMEZIA E SULLA VIA C. COLOBO DA

VIA BONELLI A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SU VIA PIO EMANUELLI, CI TROVIAMO A

FONTE MERAVIGLIOSA, PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA

STASERA LA PRIMA CHIUSURA ANTICIPATA, DELLA METRO B: ULTIMA CORSA DA CASTRO

PRETORIO A LAURENTINA IN PROGRAMMA ALLE 21. DA QUESTO ORARIO IN POI, SU

QUESTA TRATTA, SARANNO IN SERVIZIO DELLE NAVETTE

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma