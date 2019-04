Traffico Roma del 02-04-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 7:20 MAVE

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

AUTO IN COLONNA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA

VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA.

CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA

TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.-

IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO CODE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI

DUE PONTI

SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA

GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA E A SEGUIRE DA SAN LORENZO A VIALE

CASTRENSE

RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA, DA POMEZIA A CASTEL

ROMANO .

A TESTACCIO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA GALVANI . LA STRADA RIMANE CHIUSA

TRA VIA MARMORATA E VIA NICOLA ZABAGLIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA FINO

ALLE ORE 20 DEL 05 APRILE. CHIUSA DI CONSEGUENZA ANCHE VIA MASTRO

GIORGIO TRA VIA ALESSANDRO VOLTA E VIA GALVANI . DEVIATE ALCUNE LINEE BUS.

Massimo veschi

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma