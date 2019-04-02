Traffico Roma del 02-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 7:20 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
AUTO IN COLONNA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA
VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA.
CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA
TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.-
IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO CODE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI
DUE PONTI
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA E A SEGUIRE DA SAN LORENZO A VIALE
CASTRENSE
RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA, DA POMEZIA A CASTEL
ROMANO .
A TESTACCIO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA GALVANI . LA STRADA RIMANE CHIUSA
TRA VIA MARMORATA E VIA NICOLA ZABAGLIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA FINO
ALLE ORE 20 DEL 05 APRILE. CHIUSA DI CONSEGUENZA ANCHE VIA MASTRO
GIORGIO TRA VIA ALESSANDRO VOLTA E VIA GALVANI . DEVIATE ALCUNE LINEE BUS.
Massimo veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma