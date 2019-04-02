Traffico Roma del 02-04-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 7:50 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO IN CITTA’ E ON
MANCANO LE CODE
SONO SEGNALATE AL MOMENTO SULLA VIA AURELIA DA VIA PIO SPEZI
ALL’ALL’AURELIA ANTICA
SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI , SULLA SALARIA SI STA
IN CODA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE A PARTIRE DA VILLA SPADA, SULLA
TIBURTINA DA SETTECAMINI A VIA DI TOR CERVARA STESSA COSA SULLA VIA APPIA
DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO AL RACCORDO ANULARE
SI STA IN CODA POI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA.
CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE
ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.-
SULLA TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E
A SEGUIRE DA SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE PER TRAFFICO INTENSO
RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA, DA POMEZIA A CASTEL
ROMANO .
Massimo veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma