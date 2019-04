Traffico Roma del 02-04-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 7:50 MAVE

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO IN CITTA’ E ON

MANCANO LE CODE

SONO SEGNALATE AL MOMENTO SULLA VIA AURELIA DA VIA PIO SPEZI

ALL’ALL’AURELIA ANTICA

SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI , SULLA SALARIA SI STA

IN CODA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE A PARTIRE DA VILLA SPADA, SULLA

TIBURTINA DA SETTECAMINI A VIA DI TOR CERVARA STESSA COSA SULLA VIA APPIA

DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO AL RACCORDO ANULARE

SI STA IN CODA POI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA

TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA.

CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE

ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.-

SULLA TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA

GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E

A SEGUIRE DA SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE PER TRAFFICO INTENSO

RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA, DA POMEZIA A CASTEL

ROMANO .

