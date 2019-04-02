Traffico Roma del 02-04-2019 ore 09:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 9:20 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA SU PIAZZALE UGO LA MALFA
ALL’INCROCIO CON VIA DEL CIRCO MASSIMO
SULLA TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E
A SEGUIRE DAL BIVIO PER LA A24 A PRENESTINA SI STA IN FILA ANCHE IN
DIREZIONE STADIO TRA MONTI TIBURTINI E VIA SALARIA
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER
TRAFFICO TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E TRA LA VIA CASILINA E LA VIA
ARDEATINA. AUTO IN COLONNA ANCHE SULLA CARREGGIATA ETSERNA TRA LA ROMA
FIUMICINO E L’ADEATINA E TRA CASILINA E TIBURTINA E TRA FLAMINIA E
OSPEDALE SANT’ANDREA
CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA
TANGENZIALE VERSO IL CENTRO E SULLA CARREGGIATA OPPOSTA DA TOGLIATTI AL
RACCORDO ANULARE
CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE
PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO PER LAVORI E PER
TRAFFICO DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE
SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO AL OMENTO E’ RALLENTATO PER
UN GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI CASTRO PRETORIO
Massimo veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma