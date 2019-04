Traffico Roma del 02-04-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 9:20 MAVE

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA SU PIAZZALE UGO LA MALFA

ALL’INCROCIO CON VIA DEL CIRCO MASSIMO

SULLA TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA

GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E

A SEGUIRE DAL BIVIO PER LA A24 A PRENESTINA SI STA IN FILA ANCHE IN

DIREZIONE STADIO TRA MONTI TIBURTINI E VIA SALARIA

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER

TRAFFICO TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E TRA LA VIA CASILINA E LA VIA

ARDEATINA. AUTO IN COLONNA ANCHE SULLA CARREGGIATA ETSERNA TRA LA ROMA

FIUMICINO E L’ADEATINA E TRA CASILINA E TIBURTINA E TRA FLAMINIA E

OSPEDALE SANT’ANDREA

CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA

TANGENZIALE VERSO IL CENTRO E SULLA CARREGGIATA OPPOSTA DA TOGLIATTI AL

RACCORDO ANULARE

CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE

PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO PER LAVORI E PER

TRAFFICO DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE

SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO AL OMENTO E’ RALLENTATO PER

UN GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI CASTRO PRETORIO

Massimo veschi

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma