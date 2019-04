Traffico Roma del 02-04-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 9:50 MAVE

DUE GLI INCIDENTI DA SEGNALARE AL MOMENTO , IN VIA TRIONFALE ALL’ALTEZZA DI

VIA VINCENZO TROYA E SU VIALE SOMALIA ALL’INCROCIO CON VIA PIETRO

MASCAGNI

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER

TRAFFICO TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA E TRA LA VIA CASILINA E LA

VIA ARDEATINA. AUTO IN COLONNA ANCHE SULLA CARREGGIATA ETSERNA TRA

CASILINA E IL BIVIO PER LA A24

SULLA TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA

GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA

SI STA IN FILA ANCHE IN DIREZIONE STADIO TRA NOMENTANA E VIA SALARIA

CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE

PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO

SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO AL OMENTO E’ RALLENTATO PER

UN GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI CASTRO PRETORIO

