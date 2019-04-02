Traffico Roma del 02-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 9:50 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
DUE GLI INCIDENTI DA SEGNALARE AL MOMENTO , IN VIA TRIONFALE ALL’ALTEZZA DI
VIA VINCENZO TROYA E SU VIALE SOMALIA ALL’INCROCIO CON VIA PIETRO
MASCAGNI
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER
TRAFFICO TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA E TRA LA VIA CASILINA E LA
VIA ARDEATINA. AUTO IN COLONNA ANCHE SULLA CARREGGIATA ETSERNA TRA
CASILINA E IL BIVIO PER LA A24
SULLA TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
SI STA IN FILA ANCHE IN DIREZIONE STADIO TRA NOMENTANA E VIA SALARIA
CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE
PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO
SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO AL OMENTO E’ RALLENTATO PER
UN GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI CASTRO PRETORIO
Massimo veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma