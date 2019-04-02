Traffico Roma del 02-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 11.20 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
NORMALIZZATO IL TRAFFICO SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE , ORA
SI TRANSITA REGOLARMENTE SULL’INTERO ANELLO
SULLA TANGENZIALE TROVIAMO ANCORA CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA PER UN RESTRINGIMENTO DI
CARREGGIATA DOVUTO AI LAVORI IN CORSO
SULLA VIA SALARIA SI STA IN CODA IN DIREZIONE CENTRO CITTA’ ALL’ALTEZZA
DI CASTEL GIUBILEO PER LAVORI IN CORSO
CODE PER TRAFFICO IN VIA CILICIA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E E VIA LATINA
DIREZIONE SAN GIOVANNI
A TESTACCIO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA GALVANI . LA STRADA RIMANE CHIUSA
TRA VIA MARMORATA E VIA NICOLA ZABAGLIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA FINO
ALLE ORE 20 DEL 05 APRILE. CHIUSA DI CONSEGUENZA ANCHE VIA MASTRO GIORGIO
TRA VIA ALESSANDRO VOLTA E VIA GALVANI . DEVIATE ALCUNE LINEE BUS.
Massimo veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma