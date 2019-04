Traffico Roma del 02-04-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 11.20 MAVE

NORMALIZZATO IL TRAFFICO SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE , ORA

SI TRANSITA REGOLARMENTE SULL’INTERO ANELLO

SULLA TANGENZIALE TROVIAMO ANCORA CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA PER UN RESTRINGIMENTO DI

CARREGGIATA DOVUTO AI LAVORI IN CORSO

SULLA VIA SALARIA SI STA IN CODA IN DIREZIONE CENTRO CITTA’ ALL’ALTEZZA

DI CASTEL GIUBILEO PER LAVORI IN CORSO

CODE PER TRAFFICO IN VIA CILICIA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E E VIA LATINA

DIREZIONE SAN GIOVANNI

A TESTACCIO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA GALVANI . LA STRADA RIMANE CHIUSA

TRA VIA MARMORATA E VIA NICOLA ZABAGLIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA FINO

ALLE ORE 20 DEL 05 APRILE. CHIUSA DI CONSEGUENZA ANCHE VIA MASTRO GIORGIO

TRA VIA ALESSANDRO VOLTA E VIA GALVANI . DEVIATE ALCUNE LINEE BUS.

