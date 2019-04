Traffico Roma del 02-04-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 13.20 MAVE

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

DIFFICOLTA’ DI TRANSITO IN VIA DI TOR BELLA MONACA PER UN INCIDENTE AVVENTO

ALL’INCROCIO CON VIA DI TORRENOVA DIREZIONE CASILINA , SI STA IN CODA IN

ENTRAMBE LE VIE

ALTRO INCIDENTE E’ SEGNALATO IN IN LARGO DI SANTA SUSANNA, CON

RIPERCUSSIONI IN VIA XX SETTEMBRE

SULLA TANGENZIALE TROVIAMO ANCORA CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA PER UN RESTRINGIMENTO DI

CARREGGIATA DOVUTO AI LAVORI IN CORSO

LAVORI IN CORSO ANCHE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO

CON CODE IN DIREZIONE CENTRO CITTA’

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI NELLA GALLERIA

PITTALUGA,. TRA LE 21 E LE 6 SARA’ CHIUSO IL TRATTO TRA PORTONACCIO E LA

TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI. LE DEVIAZIONI SARANNO INDICATE SUL

POSTO

Massimo veschi

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma