Traffico Roma del 02-04-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 13.20 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
DIFFICOLTA’ DI TRANSITO IN VIA DI TOR BELLA MONACA PER UN INCIDENTE AVVENTO
ALL’INCROCIO CON VIA DI TORRENOVA DIREZIONE CASILINA , SI STA IN CODA IN
ENTRAMBE LE VIE
ALTRO INCIDENTE E’ SEGNALATO IN IN LARGO DI SANTA SUSANNA, CON
RIPERCUSSIONI IN VIA XX SETTEMBRE
SULLA TANGENZIALE TROVIAMO ANCORA CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA PER UN RESTRINGIMENTO DI
CARREGGIATA DOVUTO AI LAVORI IN CORSO
LAVORI IN CORSO ANCHE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO
CON CODE IN DIREZIONE CENTRO CITTA’
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI NELLA GALLERIA
PITTALUGA,. TRA LE 21 E LE 6 SARA’ CHIUSO IL TRATTO TRA PORTONACCIO E LA
TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI. LE DEVIAZIONI SARANNO INDICATE SUL
POSTO
Massimo veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma