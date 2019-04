Traffico Roma del 02-04-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 15.20

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ATTESA DELL’ORARIO

DI PUNTA.

TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA VIA DI TOR CERVARA

FINO ALLO SVINCOLO DEL GRA.

CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA COLLI DELLA FARNESINA A CORSO

DI FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE,

TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA ALLO SVINCOLO PER LA ROMA-

TERAMO.

IN CITTÀ SI RALLENTA A CAUSA DI UN CANTIERE SU VIA SALARIA DA CASTEL

GIUBILEO A VILLA SPADA VERSO IL CENTRO.

PIÙ TRAFFICO PREVISTO IN ZONA EUR PER UN EVENTO MUSICALE IN PROGRAMMA

ALL’ATLANTICO LIVE, IN VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO. L’APERURTA DEI CANCELLI

È PREVISTA ALLE 18,30.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma