Traffico Roma del 02-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 15.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ATTESA DELL’ORARIO
DI PUNTA.
TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA VIA DI TOR CERVARA
FINO ALLO SVINCOLO DEL GRA.
CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA COLLI DELLA FARNESINA A CORSO
DI FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE,
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA ALLO SVINCOLO PER LA ROMA-
TERAMO.
IN CITTÀ SI RALLENTA A CAUSA DI UN CANTIERE SU VIA SALARIA DA CASTEL
GIUBILEO A VILLA SPADA VERSO IL CENTRO.
PIÙ TRAFFICO PREVISTO IN ZONA EUR PER UN EVENTO MUSICALE IN PROGRAMMA
ALL’ATLANTICO LIVE, IN VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO. L’APERURTA DEI CANCELLI
È PREVISTA ALLE 18,30.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma