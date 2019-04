Traffico Roma del 02-04-2019 ore 16:30

ROMA INFOMOBILITÀ MARTEDI’ 02 APRILE 2019 ORE 16.15

PIÙ TRAFFICO PREVISTO IN ZONA EUR PER UN EVENTO MUSICALE IN PROGRAMMA

QUESTA SERA ALL’ATLANTICO LIVE, IN VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO. L’APERURTA

DEI CANCELLI È PREVISTA ALLE 18,30, MENTRE L’INIZIO DELLO SPETTACOLO è

FISSATO ALLE 21.

CONTINUANO FINO AL 5 APRILE I LAVORI NOTTURNI SU VIA DEL FORO ITALICO DALLE

22 ALLE 6 DEL MATTINO. CHIUSA LA RAMPA DI ENTRATA DA CORSO DI FRANCIA IN

DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.

CANTIERI NOTTURNI IN PROGRAMMA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO.

QUESTA SERA, E FINO AL 6 APRILE, I LAVORI NELLA GALLERIA PITTALUGA

COMPORTANO LA CHIUSURA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, TRA LA TANGENZIALE

EST E PORTONACCIO. LE DEVIAZIONI SONO INDICATE SUL POSTO.

IN ZONA CASTEL GIUBILEO, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI CAUSATI DA

UN CANTIERE SU VIA SALARIA, TRA CASTEL GIUBILEO E VILLA SPADA VERSO IL

CENTRO.

TORNIAMO NEL QUARTIERE EUR DOVE PROSEGUONO I PREPARATIVI PER LA “FORMULA

E”. QUESTA NOTTE PRUDENZA PER IL DIVIETO DI TRANSITO, CAUSA LAVORI, IN

VIALE ASIA, VIALE DELLA LETTERATURA, VIALE DELLA PITTURA E ZONE LIMITROFE,

DALLE 20,30 ALLE 5,30 DI DOMANI MATTINA.

