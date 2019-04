Traffico Roma del 02-04-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 16.50

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

PRUDENZA PER UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. SI VIAGGIA IN CODA

DALLA PONTINA ALL’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA.

IN VIA DI RISOLUZIONE INVECE L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-

TERAMO IN DIREZIONE DEL GRA. SI VIAGGIA RALLENTATI DA VIA FILIPPO

FIORENTINI A VIA DI TOR CERVARA.

CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA COLLI DELLA FARNESINA A CORSO

DI FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE,

TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE. DISAGI

ANCHE IN DIREZIONE STADIO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA SALARIA.

IN CITTà PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA ATTILIO RèGOLO ALTEZZA VIA COLA

DI RIENZO. RALLENTAMENTI PER LA STESSA CAUSA ANCHE SU VIA NOMENTANA VICINO

VIA DI SANT’ANGELA MERìCI.

PIÙ TRAFFICO PREVISTO IN ZONA EUR PER UN EVENTO MUSICALE IN PROGRAMMA

ALL’ATLANTICO LIVE, IN VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO. L’APERURTA DEI CANCELLI

È PREVISTA ALLE 18,30.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

