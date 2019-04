Traffico Roma del 02-04-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 17.20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN

CARREGGIATA ESTERNA, DA VIA OSTIENSE A VIA ARDEATINA.

DISAGI, SEMPRE PER UN INCIDENTE, ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, DOVE SI

VIAGGIA IN CODA DI VIA TIBURTINA A VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA

VIA FILIPPO FIORENTINI A VIA DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL GRA.

SI CONTINUA A VIAGGIARE IN CODA ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO, DA VIA COLLI

DELLA FARNESINA A CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RICORDIAMO

CHE IN QUESTO TRATTO È PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI.

IN CITTÀ PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA ATTILIO RÈGOLO ALTEZZA VIA COLA

DI RIENZO. RALLENTAMENTI PER LA STESSA CAUSA ANCHE SU VIA NOMENTANA VICINO

VIA DI SANT’ANGELA MERÌCI.

UN TERZO INCIDENTE PROVOCA DISAGI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DEL

RISARO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

TORNIAMO IN VIA DEL FORO ITALICO DOVE CONTINUANO FINO AL 5 APRILE I LAVORI

NOTTURNI. DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO, CHIUSA LA RAMPA DI ENTRATA DA CORSO

DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma