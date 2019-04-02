Traffico Roma del 02-04-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 17.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI DALLA
PONTINA ALL’AREDATINA A CAUSA DI UN INCIDENTE
TRAFFICO INTENSO E RALLENTAMENTI, IN INTERNA, DA VIA NOMENTANA ALLO
SVINCOLO PER LA ROMA-TERAMO.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA
VIA FILIPPO FIORENTINI A VIA DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL GRA.
IL TRAFFICO MIGLIORA SULLA TANGENZIALE EST DOPO L’INCIDENTE IN PROSSIMITà
DI VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO, MENTRE VERSO SAN GIOVANNI CODE A TRATTI
DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE.
SI CONTINUA A VIAGGIARE IN CODA SU VIA DEL FORO ITALICO, DA VIA COLLI DELLA
FARNESINA A CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RICORDIAMO CHE IN
QUESTO TRATTO È PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI.
IN CITTà RALLENTAMENI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA NOMENTANA VICINO VIA
DI SANT’ANGELA MERÌCI. PRUDENZA PER LO STESSO MOTIVO SU VIA CRISTOFORO
COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma