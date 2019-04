Traffico Roma del 02-04-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 2 APRILE 2019 ORE 18.20 D.R.

SULLA CARREGGIATA ESTERNA, DEL GRANDE RACCORDO ANULARE,

CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE DALL’AUTOS. ROMA-FIUMICINO ALL’ARDEATINA E

INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA, CON CODE A TRATTI TRA LA NOMENTANA

E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO

DA VIA FILIPPO FIORENTINI A VIA DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL GRA.

IL TRAFFICO MIGLIORA SULLA TANGENZIALE EST DOPO L’INCIDENTE IN PROSSIMITÀ

DI VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO, MENTRE VERSO SAN GIOVANNI CODE A TRATTI

DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE.

SI CONTINUA A VIAGGIARE IN CODA SU VIA DEL FORO ITALICO, DA VIA COLLI DELLA

FARNESINA A CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RICORDIAMO CHE IN

QUESTO TRATTO È PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI.

IN CITTÀ RALLENTAMENI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA NOMENTANA VICINO VIA

DI SANT’ANGELA MERÌCI.

E SEMPRE A CAUSA DI INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI

IN VIA DELLA CAFFARELLETTA AD ALTEZZA VIA FERDINANDO UGHELLI

